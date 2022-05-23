Алиса Лью, завершившая карьеру — о четверных прыжках: не хотелось доводить до операции

Бронзовый призёр чемпионата мира и двукратная чемпионка США, фигуристка Алиса Лью, в апреле этого года неожиданно завершившая карьеру в возрасте 16 лет, высказалась о своём отношении к четверным прыжкам.

«Всё было проще, когда я была ребёнком. Но, когда выросла, стало хуже. Особенно ментально. Так что да, я решила не упорствовать. Однажды я поранилась, когда получила травму бедра. Так что решила больше не делать четверные прыжки.

Я перестала по нескольким причинам. Не хочется травмироваться настолько, чтобы потом не восстановиться, понимаете? Не хочу доводить до операции. Сейчас с моим бедром всё хорошо. Так что я довольна, что отступила тогда, когда отступила», – приводит слова Лью издание figureskaters-online.