Фигуристы Багин и Тютюнина рассказали о создании пары

Российские фигуристы Софья Тютюнина и Андрей Багин, выступающие в танцах на льду, рассказали о создании пары.
Напомним, ранее Багин выступал вместе с Аннабель Морозов, а Тютюнина – с Александром Шустицким.
Багин – в интервью ФФККР: «В конце апреля мы с Соней попробовали покататься в паре. После поговорили, и как-то сразу возникло ощущение, что всё устраивает, нам нравится. Соня определилась на следующий день, я чуть позже».
Тютюнина: «У нас с Сашей и тренерами были потрясающие отношения. За 9 лет работы мы стали одной большой семьёй. Это правда. Но у каждого в жизни наступает момент, когда нужны перемены и важно попробовать что-то новое, рискнуть. Наше расставание не было следствием какого-то конфликта. Хотя последние два сезона у нас с Сашей были непростыми. Я очень благодарна тренерам за всё, что они делали для нас и лично для меня».
- 24 мая 2022
-
15:34
-
14:51
-
14:09
-
13:00
-
12:05
-
11:23
-
08:11
-
00:08
- 23 мая 2022
-
23:38
-
22:56
-
22:45
-
19:33
-
19:21
-
19:21
-
18:42
-
18:36
-
17:39
-
15:11
-
09:09
-
08:55
-
08:50
-
08:41
-
08:33
-
08:22
-
08:17
- 22 мая 2022
-
23:40
-
22:44
-
19:34
-
16:59
-
12:23
- 21 мая 2022
-
23:13
-
22:28
-
21:24
-
20:31
-
19:30