Фигуристы Багин и Тютюнина рассказали о создании пары

Российские фигуристы Софья Тютюнина и Андрей Багин, выступающие в танцах на льду, рассказали о создании пары.

Напомним, ранее Багин выступал вместе с Аннабель Морозов, а Тютюнина – с Александром Шустицким.

Багин – в интервью ФФККР: «В конце апреля мы с Соней попробовали покататься в паре. После поговорили, и как-то сразу возникло ощущение, что всё устраивает, нам нравится. Соня определилась на следующий день, я чуть позже».

Тютюнина: «У нас с Сашей и тренерами были потрясающие отношения. За 9 лет работы мы стали одной большой семьёй. Это правда. Но у каждого в жизни наступает момент, когда нужны перемены и важно попробовать что-то новое, рискнуть. Наше расставание не было следствием какого-то конфликта. Хотя последние два сезона у нас с Сашей были непростыми. Я очень благодарна тренерам за всё, что они делали для нас и лично для меня».