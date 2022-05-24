Косторная опубликовала фото с кружкой пива после критики хореографа Тутберидзе

Чемпионка Европы 2020 года российская фигуристка Алёна Косторная опубликовала в своих соцсетях фото с тренировки. Фигуристка постелила на лёд полотенце и села, взяв в руки пивную кружку с налитым в неё жёлто-коричневым напитком.
«В своём Дубайске. Как обычно, ничего не делаю», — написала Косторная в соцсетях.
Фото: Личный архив Алёны Косторной
Этим снимком Косторная ответила Алексею Железнякову, хореографу группы Этери Тутберидзе, который в недавнем интервью в очередной раз намекнул на лень фигуристки, которой «нужно работать, а не вертеть хвостом».
Весной Косторная ушла из группы Тутберидзе. Из-за травмы Алёна не смогла выступить на чемпионате России — 2022 и отобраться на Олимпиаду. После этого тренеры «Хрустального» не раз в интервью упрекали её в недостаточном усердии и отсутствии тяги к работе.
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