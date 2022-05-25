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Сергей Добрин: за 2 недели девочка не освоила сложные прыжки. Тутберидзе ей — до свидания

Сергей Добрин: за 2 недели девочка не освоила сложные прыжки. Тутберидзе ей — до свидания
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Бывший российский фигурист, а ныне тренер Сергей Добрин рассказал, как заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе не стала брать к себе в группу девочку, которая не освоила сложные прыжки. Ранее Добрин работал в группе Тутберидзе.

«Навсегда запомнил один очень показательный момент. На просмотр тогда пришла девочка, я две недели пытался работать с ней индивидуально. А Этери Георгиевна всё время говорила: «Она должна сама научиться. Ты можешь ей что-то подсказать, но не должен натаскивать».

За две недели она не сумела освоить сложные прыжки, и ей было сказано «до свидания». Не подействовали даже слёзы ни самой девочки, ни её мамы», — приводит его слова «РИА Новости Спорт».

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