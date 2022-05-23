Болельщики зря переживали за Тутберидзе. Этери отлично приняли в США!

Тренер навестила дочь Диану и познакомилась со знаменитым хореографом. А поклонники радостно фотографировались с ней на катке.

Авантюрная поездка Этери Тутберидзе в США прошла максимально благополучно. Тренер наших многочисленных чемпионок оказалась в безопасности, не нарушила ни одного требования и увиделась с самым близким и дорогим человеком — дочкой Дианой Дэвис. Ничто не помешало ей встретиться и с известным хореографом Бенуа Ришо, а также сделать общее фото на память.

Так что напрасно за Этери переживали на родине — она отлично съездила в США.

Тутберидзе приобрела ценный опыт

Визит Тутберидзе в США, несмотря на все опасения, получился благополучным. За океан Этери Георгиевна летала, чтобы навестить дочь Диану Дэвис, которая тренируется там с партнёром по танцам на льду Глебом Смолкиным. Заодно Тутберидзе проконтролировала ход постановки ребятам нового произвольного танца. Хореографом выступил прославленный Бенуа Ришо, с которым сотрудничали многие звёзды фигурного катания: Елизавета Туктамышева, Рика Кихира, Каори Сакамото, Денис Тен, Даниэль Грассль. Увидеть в деле такого именитого специалиста — большая удача.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин с Бенуа Ришо Фото: Из личного архива Дэвис

Так что Этери в этой поездке совместила приятное с полезным: и с Дианой наконец-то встретилась, и приобрела ценный опыт, наблюдая за работой Ришо. Можно не сомневаться, что все подмеченные детали она позже внедрит в подготовку воспитанников в «Хрустальном». А те, в свою очередь, удержат звание законодателей моды на соревнованиях в плане исполнения элементов и внедрения определённых движений в программы.

Тутберидзе ничего не нарушила

Однако хороший приём Тутберидзе в США — это не случайность и не везение. На катке в Норвуде, где катаются Диана и Глеб, она соблюдала все предъявленные ранее ей правила и ограничилась ролью родителя. На лёд Этери Георгиевна не выходила и у бортика не стояла – всё, как гласят требования клуба. За постановкой программы она следила с трибун, хотя, казалось бы, такому знаменитому тренеру можно было сделать исключение. Но директор катка Ребекка Стамп с самого начала заняла жёсткую позицию и не стала делать для Тутберидзе никаких исключений.

Но все ограничения, конечно, ерунда по сравнению с тем, в какую неприятную историю рисковала попасть Тутберидзе из-за «Закона Родченкова». После допинг-скандала на Олимпиаде она превратилась в одну из главных мишеней американского правосудия. Да и агрессивные высказывания в сети недовольных её приездом американцев не внушали оптимизма.

К счастью, напасти обошли Этери стороной, а работа Дианы и Глеба с Ришо превзошла все ожидания.

Ришо оценил Диану с Глебом и сфотографировался с Тутберидзе

Хотя перспективы участия России в международных стартах сейчас крайне туманны, Диана Дэвис и Глеб Смолкин очень серьёзно готовятся к будущему сезону. Выбор хореографом для произвольного танца Бенуа Ришо говорит о желании пары перейти на более высокий уровень и раскрыть себя с новой стороны. Они намерены удивить болельщиков и судей и доказать, что их стремительный взлёт в олимпийском сезоне абсолютно заслужен. Удача и покровительство в лице Тутберидзе — далеко не главные факторы их успеха. Они много и усердно тренируются, и этот каждодневный труд приносит плоды в виде отличных результатов на турнирах.

Этери Тутберидзе с Бенуа Ришо Фото: Из личного архива Дэвис

Подтверждением тому служит положительный отзыв ребятам самого Ришо, которому не терпится вновь с ними поработать. Да и с Тутберидзе он явно не против ещё раз пообщаться. Доказательство — их общее фото. Этери буквально сияет на нём рядом с Бенуа.

«Спасибо, Диана и Глеб, за доверие к моему видению. Удачи вам обоим в будущем, не могу дождаться, чтобы снова поработать с вами», — написал Ришо в соцсетях.

Диана и Глеб также поблагодарили специалиста за постановку программы и отметили, что им было очень интересно. Танец от признанного во всём мире мастера должен помочь им приблизиться к более опытным танцевальным парам, чтобы конкурировать с ними без оглядки на пресловутую «очередь».

Переживания за Тутберидзе оказались напрасными

Из-за визита Тутберидзе в США было множество переживаний, но Этери Георгиевна всё разыграла как по нотам. Навестила дочь, проверила, как идут у неё тренировки, и порадовалась её новому произвольному танцу от Ришо. А в коридорах катка её поджидали вовсе не злобно настроенные американцы из Интернета, а дружелюбные фигуристы и болельщики, знающие её как великого тренера и желающие с ней сфотографироваться. И Этери добродушно соглашалась. Она же понимает, что агрессия в сети не равна реальной картине.