Татьяна Тарасова отреагировала на переизбрание Александра Горшкова на пост главы ФФККР

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала то, что Александра Горшкова переизбрали на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Он был единственным кандидатом.

«Я очень рада, что Александр Георгиевич будет руководить нашей федерацией ещё четыре года! Даже человек, который не интересуется фигурным катанием, знает, что у нас дела идут очень хорошо. Единственная проблема — это постоянные нападки ISU. У нас очень боеспособная команда, которая доминирует во всех видах. Горшков всегда справлялся со своей работой, выполнял все задачи.

Какие у федерации цели на эти четыре года? Прежде всего надо отстаивать права наших спортсменов, бороться с ISU за свою команду», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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