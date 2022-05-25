«Мне очень жалко, что они не докатались». Крылова — о паре Попова/Мозгов

Серебряный призёр Олимпийских игр — 1998 в танцах на льду российская фигуристка, тренер и хореограф Анжелика Крылова выразила сожаление, что чемпионы Универсиады – 2019 Бетина Попова и Сергей Мозгов, занимавшиеся в её группе, завершили карьеру в 2020 году.
«Мне очень жалко, что они не докатались. Что-то то ли у них пошло не так, то ли между нами пошло не так. Как-то ей (Бетине Поповой) было очень сложно со мной работать. С Серёжей (Мозговым) я больше находила общий язык. Пара интересная была, очень перспективная, но, видимо, на том уровне, на котором они ко мне пришли, мы просто не нашли общий язык. Мне было жалко, что у них не получилось, потому что я видела в них потенциал очень большой», — сказала Крылова в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
Полная версия эксклюзивного интервью с Анжеликой Крыловой выйдет на YouTube-канале Чемпионат.Подкаст.
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