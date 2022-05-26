«Я всегда за юмор». Алексей Ягудин — о первой тренировке у Татьяны Тарасовой

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал о первой тренировке под руководством заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.
«Первая тренировка – а я всегда за юмор, в любом его проявлении, была… Первый раз мы встречаемся на льду. У меня новые ботинки, Татьяна Анатольевна стоит за бортиком. Я подхожу. А в этот момент на льду много танцоров. Она говорит: «Пару кругов беговыми в одну и другую сторону и – подошёл ко мне». Мир фигурного катания таков: танцы на льду – это типа гламур, у них «беговые», а у одиночников всё проще, это «перебежка». И я слова вроде как отдалённо понимаю: видимо, перебежка. Но стою. «Ты чего, не понял? Давай беговыми туда-сюда и – подошёл ко мне». Говорю: «Татьяна Анатольевна, простите, перебежками?» Она разворачивается и с такой скрытой улыбкой: «Мелкими перебежками ты пойдёшь на… отсюда, а сейчас – беговыми».
Несмотря на величие, у неё есть этот юмор, в сердце человечность… Меня недавно просили в трёх словах охарактеризовать Тарасову. Я сказал: подумаю. Теперь подумал. Это Великая китайская стена. И охраняет, и оберегает, защищает, и остановиться можно, и присесть. Многофункциональность. Плюс чудо света. Одно из», — приводит слова Ягудина журнал «Мир фигурного катания».
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