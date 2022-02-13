«Вы тут как на войне». Самые яркие высказывания Татьяны Тарасовой на Олимпиаде-2018

На Играх в Корее Татьяна Анатольевна зажигала в прямом эфире, выдавая что ни фразу — то шедевр. А потом получила за свои комментарии ТЭФИ.

На Олимпийских играх в Пекине сейчас очень не хватает нашего заслуженного тренера Татьяны Анатольевны Тарасовой. Нашего «голоса фигурного катания», чьи комментарии выступлений спортсменов всегда были неотъемлемой частью соревнований. Тарасова, как никто другой, умеет прочувствовать каждый нерв в прокате фигуристов и максимально эмоционально передать свои впечатления.

Комментировать текущую Олимпиаду ей, к сожалению, помешали проблемы со здоровьем, хотя в конце января она сообщала, что будет освещать выступления фигуристов из своего дома. Возможно, до конца Игр мы ещё всё-таки услышим голос Татьяны Анатольевны в эфире Первого канала, как в старые добрые времена.

А пока вспомним её самые броские фразы в Пхёнчхане, которые сделали просмотр битвы на олимпийском льду особенно ярким и запоминающимся.

«Рождённый ползать — летать не может»

На Олимпиаде-2018 Тарасова наиболее эмоционально комментировала личный турнир одиночниц, в котором основная борьба развернулась между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой. Татьяна Анатольевна переживала за обеих девушек, но не скрывала, что за Женю болела чуть больше. Это было заметно и во время трансляций на Первом, за что Татьяну Тарасову даже раскритиковала часть болельщиков. Однако за свою работу она в итоге удостоилась престижной премии ТЭФИ как лучший комментатор. Да и как иначе, если именно её высказывания невозможно забыть спустя четыре года после знаменитого противостояния наших фигуристок?

Фото: РИА Новости

В Пхёнчхане Алина Загитова была невероятно хороша в своей короткой программе под «Лебединое озеро», в которой установила мировой рекорд. Прокат совсем юной, но уже такой сильной девочки произвёл на Татьяну Анатольевну неизгладимое впечатление.

«А ей только удовольствие, вот какой у неё характер! Выходит, получает удовольствие. Всё прыгает, всё крутит, всё высоко. А какой объём она выполняет, здесь они с Женей столько напрыгали. Ой, смотрите: носом дышит, даже не устала! Даже и не думает задыхаться. Пять мальчиков столько не сделают, сколько они на тренировках с Женей, а то и десять.

Рождённый ползать — летать не может, а вот эти девочки рождены для того, чтобы летать. А эта особенно», — комментировала Тарасова.

В произвольной программе Загитова вновь восхитила Тарасову. Алина едва не допустила ошибку на каскаде лутц-риттбергер, из-за чего могла остаться без элемента, но ей хватило сил, чтобы прыгнуть его во второй раз, и она сделала это безупречно. До самого конца билась за свою страну и не подвела.

«Я боялась сглазить, сказать, что она ещё раз попробует. Просто, знаете, мало кто может себе это позволить: во второй половине один раз прыгнуть, да и выехать чисто с чуть перекрученными плечами и второй раз через два элемента ещё раз зайти и то же самое прыгнуть. С ума можно сойти!

Ах, какая прелесть! Вот она какая! Вот как она поздравила всех с 23 февраля! Вот она защитница Отечества тоже вместе с нашими военнослужащими! Они тут тоже на краю, понимаете?» — говорила Татьяна Анатольевна.

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«Я хочу, чтобы она выиграла»

Евгения Медведева на Олимпийских играх в Пхёнчхане закрывала произвольную программу. Она каталась сразу после канадской фигуристки Кэйтлин Осмонд, которая в итоге стала третьей по итогам личных соревнований. Татьяна Тарасова очень переживала за Медведеву и, когда та вышла на лёд, постаралась максимально поддержать девушку.

«Женечка, милая, всей страной. Силы тебе, Женя. С богом, дорогая. Человек, который два года держит весь мир в напряжении. Человек, который очень много сделал для того, чтобы вообще все российские спортсмены, не все, но кого допустили, были здесь. Нас вообще бы здесь не было. Человек, который борется», — говорила Тарасова.

Во время выступления Жени с «Анной Карениной» казалось, Татьяна Анатольевна каталась вместе с ней — настолько эмоционально она реагировала на прыжки спортсменки, повторяя «стоять» чуть ли не на каждом из них. А как только прозвучала последняя музыкальная нота и Женя заплакала от переизбытка чувств, Татьяна Тарасова, сама едва сдерживая слёзы, с восхищением прокомментировала её прокат.

«Потрясающе! Потрясающая программа! Всё катала, всё делала! Я хочу, чтобы она выиграла. Не потому что я не хочу, чтобы малая выиграла. Просто… не потому, что она заслужила… она так перестрадала, она так каталась пронзительно, вот так судьбоносно, как говорил Володя Спиваков», — комментировала Татьяна Анатольевна.

Переведя немного дух, Тарасова продолжила, напомнив, что Алина и Женя катались в большой праздник для России — в день Защитника Отечества.

«Вот это поздравили девчата страну! Вот это поздравили! Вот вы наши сильные, вы тут как на войне. Пусть только попробуют не дать нам с нашим флагом пройти. Мне кажется, что она выиграет».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Под оглушительные крики «молодец!», которые раздавались с трибун в адрес Медведевой, Тарасова похвалила фигуристку за проделанную работу и с волнением ожидала вердикта судей.

«Хорошая работа, настоящая. Тренеры все довольны, прямо счастливы за неё. Потому что она уникальная девочка. И Алинка очень хорошая», — говорила Тарасова.

«В спорте нет справедливости. И нигде нет справедливости, и не надо её искать. Надо делать — и всё», — продолжила Татьяна Анатольевна.

«Нет, судьи непреклонны. Это не то место, где кого-то жалеют. Это было чемпионское катание. Но то, что ошиблась Алинка — это её личный вопрос, это совершенно не касалось судей, всё равно она сделала свой каскад», — говорила Тарасова.

«Ты классная, ты бомба, ты звезда!»

Поражение Жени расстроило Татьяну Анатольевну. Она не хотела выдавать своих эмоций в эфире, но в столь напряжённой атмосфере Олимпийских игр сделать это было очень сложно. Тем более она помнила, как активно весь сезон обсуждалась конкуренция Загитовой и Медведевой в СМИ.

«Она везла этот воз, она его везла. Она день за днём приближалась. Ну, рады журналисты, что вы разжигали такой антагонизм между ними. Хорошо, что Этери не дала этому сделаться, что она объединила их. А так бог знает, что писали, пока та болела. Пили из Женьки кровь», — говорила Татьяна Анатольевна.

Об Алине Загитовой Тарасова тоже не забыла и отдала должное её победе, попросив олимпийскую чемпионку не обижаться, что желала видеть первой на пьедестале другую.

«Да, Алинка, не обижайся на меня, может, я тренер многолетний, старый, я не имею права, конечно, я не имею права. Но я рада за тебя. Я знала, что всё будет так, если ты всё сделаешь, и ты всё сделала. Ты классная, ты бомба, ты звезда! Я хочу посмотреть на то, как ты будешь развиваться. Это будет очень тяжело».

На цветочной церемонии Тарасова радовалась успеху всех наших девушек, но грустила, что олимпийское золото только одно.

«Как же тяжело это пережить этой абсолютно прозрачной девушке (о Евгении Медведевой. — Прим. «Чемпионата»). Вы посмотрите, она стала за соревнования абсолютно прозрачной.

А вот сейчас выпрыгнет Алинка. Выпрыгнет, выскочит. Радуйся, детёнок милый! Вот она! Вся страна будет гордиться этими двумя девочками! Тремя! И Маняшей обязательно (Марией Сотсковой, занявшей восьмое место на Олимпиаде в Пхёнчхане. — Прим. «Чемпионата»)».

Как же жаль, что на Олимпийских играх в Пекине «голос российского фигурного катания» не раздаётся в эфире! Жаль, что живые, образные комментарии Татьяны Тарасовой мы не слышим при просмотре соревнований. Пусть порой неоднозначные, но всегда интересные, они никого не оставляют равнодушным и превращают выступления фигуристов в настоящий праздник.