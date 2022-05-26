«Так хочется увезти это состояние с собой!» Виктория Синицина — об отпуске

Олимпийская чемпионка в команде, серебряный призёр Игр-2022 в Пекине в танцах на льду Виктория Синицина поделилась впечатлениями от отдыха.

Фото: Личный архив Виктории Синициной

«Такое умиротворение сейчас испытываю. Как будто все проблемы, волнующие мысли, суета где-то очень далеко и не имеют силы надо мной.



Так хочется увезти это состояние с собой! Закрепить его в сознании, как сообщение в ленте «Телеграм», чтобы не забывать, что действительно важно и нормально в этом мире, а что — категорически нет. Пусть этот кадр останется тут в память о моих ощущениях в этом моменте», — написала Синицина в соцсетях.

Синицина выступает в дуэте с Никитой Кацалаповым. Вместе они чемпионы мира – 2021, двукратные чемпионы Европы (2020, 2022), двукратные чемпионы России (2019, 2020).