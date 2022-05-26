Алёна Косторная рассказала, за кого болела на Олимпиаде в Пекине

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, за кого из фигуристок группы Этери Тутберидзе болела на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.
Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, серебро завоевала исполнившая пять четверных прыжков в произвольной программе Александра Трусова. Камила Валиева помогла сборной России выиграть командный турнир, но перед личными соревнованиями разгорелся допинговый скандал, и в итоге Камила стала только четвёртой.
«Безусловно, Саша — боец, она выполнила контент, с которым боролась очень долго, и большое к ней за это уважение. Но я не могла не радоваться за свою подругу, потому что Аня просто «one love forever». Я говорила, мы очень с ней хорошо дружим, и, естественно, я не могла за неё не радоваться. Но я также не могу сказать, что не была как бы не разочарована, нет. Но мне было обидно, когда я видела слёзы Саши и Камилы. Чисто по-человечески», — сказала Косторная в эфире радио «Первое спортивное».
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