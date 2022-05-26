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Алёна Косторная рассказала, как хотела завершить карьеру

Алёна Косторная рассказала, как хотела завершить карьеру
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Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, как однажды хотела завершить карьеру.

«Чтобы я точно прям заканчивала, это был один только раз. Это был карантин, мы сидели, и я думала: уже столько времени прошло, скорее всего, я уже не смогу восстановиться, и смысл всего этого… И у меня ещё депрессия была, что нельзя никуда, никуда не выпускали, и я дома сидела в четырёх стенах в квартире. Я уже искала себе школу с определённым уклоном на определённые предметы… Я даже поначалу, когда мне сказали, что мы выходим в Новогорск через три дня, сидела и думала: «А зачем? Зачем мне всё это надо сейчас?» Но ничего, вышла, вроде неплохо всё было.

Я просто тогда дома в какой-то момент максимально обленилась и уже сижу и сижу. А потом думаю, что каждый день по две тренировки, на каждой тренировке нужно вкалывать. И мне от одной мысли было так тяжело. Я поначалу такая: «Мне нужно держать себя в форме». Я там туда-сюда. В середине карантина я уже так поспокойнее. Под конец карантина я уже думаю: «А мне в принципе нравится учиться, нравится получать знания какие-то новые».

В общем, за карантин я успела перегореть, загореться и опять перегореть, и выйти на лёд, и загореться желанием снова», — сказала Косторная в эфире радио «Первое спортивное».

Откровенность Косторной вновь вызвала ярость. Но Алёна — не ангел. Пора с этим смириться Откровенность Косторной вновь вызвала ярость. Но Алёна — не ангел. Пора с этим смириться
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