«Радостные моменты». Камила Валиева задорно поиграла с собакой

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева показала, что доставляет ей радость. Спортсменка задорно поиграла с собакой, которой также очень понравилось подобное общение с человеком. Видео- и фотовоспоминаниями о приятном дне фигуристка поделилась в своём телеграм-канале, подписав пост: «Радостные моменты».
Фото: Личный архив Камилы Валиевой
Фото: Личный архив Камилы Валиевой
В сезоне-2021/2022 Валиева завоевала золотые медали на чемпионатах России и Европы, попутно переписав на себя лучшие в мире достижения по набранным баллам в короткой, произвольной и по сумме двух программ. На Олимпиаде в Пекине Камила помогла сборной России выиграть командный турнир. Однако перед награждением стало известно о положительном допинг-тесте фигуристки, сданном в декабре 2021 года. Вручение медалей было отложено до окончания расследования.
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