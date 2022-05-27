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«Хватит волосы портить». Подписчику не понравился новый имидж Косторной, Алёна ответила

«Хватит волосы портить». Подписчику не понравился новый имидж Косторной, Алёна ответила
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Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная ответила одному из своих подписчиков, которому не понравилось то, что спортсменка снова сменила имидж. Ранее Косторная опубликовала в социальных сетях фото с новой причёской: спортсменка заплела афрокудри и покрасила волосы в рыжий цвет. Теперь же она выпрямила и осветлила волосы.

«Хватит волосы портить», — написал один из подписчиков.

«Мои волосы в прекрасном состоянии, рекомендую следить за своими», — ответила Алёна.

Фото: из личного архива алёны косторной

Фото: из личного архива алёны косторной

Фото: из личного архива алёны косторной

Свои главные победы Косторная одержала в сезоне-2019/2020 под руководством Этери Тутберидзе, однако затем перешла в академию «Ангелы Плющенко». После финала Кубка России фигуристка вернулась к Тутберидзе, но весной этого года снова поменяла наставника – теперь она тренируется у Елены Буяновой. В сезоне-2021/2022 Косторная из-за перелома пропустила чемпионат России, являвшийся отборочным к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай), и досрочно завершила сезон.

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