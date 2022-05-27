«Хватит волосы портить». Подписчику не понравился новый имидж Косторной, Алёна ответила

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная ответила одному из своих подписчиков, которому не понравилось то, что спортсменка снова сменила имидж. Ранее Косторная опубликовала в социальных сетях фото с новой причёской: спортсменка заплела афрокудри и покрасила волосы в рыжий цвет. Теперь же она выпрямила и осветлила волосы.
«Хватит волосы портить», — написал один из подписчиков.
«Мои волосы в прекрасном состоянии, рекомендую следить за своими», — ответила Алёна.
Фото: из личного архива алёны косторной
Фото: из личного архива алёны косторной
Фото: из личного архива алёны косторной
Свои главные победы Косторная одержала в сезоне-2019/2020 под руководством Этери Тутберидзе, однако затем перешла в академию «Ангелы Плющенко». После финала Кубка России фигуристка вернулась к Тутберидзе, но весной этого года снова поменяла наставника – теперь она тренируется у Елены Буяновой. В сезоне-2021/2022 Косторная из-за перелома пропустила чемпионат России, являвшийся отборочным к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай), и досрочно завершила сезон.
Алина Загитова отдыхает на яхте с Анной Щербаковой:
- 27 мая 2022
-
10:19
-
08:16
- 26 мая 2022
-
23:09
-
22:25
-
22:10
-
21:53
-
20:19
-
20:03
-
19:50
-
18:20
-
17:57
-
17:10
-
16:53
-
15:42
-
15:00
-
12:55
-
11:31
-
11:26
-
10:16
-
09:44
-
09:43
-
09:38
-
09:14
-
08:14
-
08:10
-
00:50
-
00:30
- 25 мая 2022
-
23:55
-
22:24
-
21:50
-
21:06
-
20:13
-
19:07
-
18:56
-
18:18