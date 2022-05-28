Виктория Синицина рассказала о своей любви к водным видам спорта

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях российская фигуристка Виктория Синицина рассказала о своём отношении к водным видам спорта.

«Обожаю воду с того самого момента, как папа научил меня плавать. Не помню, сколько мне было лет, но точно мелкая ещё была.

Вроде мне тогда надели нарукавники, а может, и без них была. Точно не помню. Папа стоял в воде и поддерживал за живот. В какой-то момент я поняла принцип, и всё, случилась любовь.

Нравятся все виды водного спорта. Особенная любовь к сёрфингу. Как-то начинала тренировки на одном из отпусков на Бали. Конечно, это не супербезопасно. Прибивало пару раз доской… Но всё равно круто. И на гидроциклах классно гонять!» – написала спортсменка в социальных сетях.