Глава РУСАДА рассказала о расследовании в отношении окружения Камилы Валиевой

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала, как продвигается анонсированное в феврале расследование организации в отношении окружения олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилы Валиевой.

Напомним, на Олимпиаде-2022 в Пекине стало известно, что допинг-тест Валиевой, взятый в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили к личному турниру, где она заняла четвёртое место.

«Как идёт расследование? С чётким соблюдением соответствующих норм. Едва ли не главная из них — конфиденциальность. Мы не вправе комментировать промежуточные результаты, тем более когда речь идёт о защищённом лице. Скажу лишь, что расследование ведётся тщательно, стараемся завершить его максимально быстро, однако необходимо учесть все нюансы.

В прессе обсуждается август, мы стремимся уложиться в эти сроки. В ходе расследования опрашивается большое число людей, выясняются новые обстоятельства, требующие проверки, из-за этого можем закончить позже. Официального дедлайна нет. Главное для нас — установить истину.

Методы? Опросы, интервью, поиск информации в доступных источниках, использование сведений, имеющихся в распоряжении антидопинговых организаций, например, данных биологического паспорта. Рекомендуется задействовать всё, что может привести к установлению истины. Но конкретные детали преждевременной огласке не подлежат», — цитирует Логинову «Матч ТВ».

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