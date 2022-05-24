Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Тест: получится ли у вас выбрать правильное наказание для спортсменов, смогли бы вы работать в антидопинговых структурах

Сможете ли вы наказать спортсменов за допинг? Попробуйте сделать за ВАДА грязную работу!
Ангелина Николаева Татьяна Постникова
,
Накажи спортсмена правильно? Тест о допинге
Комментарии
12 реальных дел, исход которых предстоит решить вам. Получится ли из вас доктор Родченков?

Поклонники российского спорта привыкли нещадно критиковать это злое Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Мол, там точно особенно строго наказывают русских, а всем остальным можно всё.

На самом деле, это не совсем так. Антидопинговые службы и иностранцев порой наказывают, и русских оправдывают, и вообще их работу можно называть незавидной, сложной и в каком-то смысле даже грязной.

«Разовый случай, не система». Как повлияет скандал с Валиевой на возвращение флага и гимна «Разовый случай, не система». Как повлияет скандал с Валиевой на возвращение флага и гимна
Россию можно оставить без Олимпиад больше чем на два года. Мы нашли, где ловушка Россию можно оставить без Олимпиад больше чем на два года. Мы нашли, где ловушка

«Чемпионат» предлагает вам оказаться в кресле того, кто принимает решение – наказать спортсмена или оправдать? Мы собрали для вас 12 реальных дел о нарушении антидопинговых правил, и предлагаем вам правильно решить их исход – предположить, чем они закончились в реальной жизни.

Никогда ещё фраза «казнить нельзя помиловать» не была такой актуальной.

Если у вас не отображается тест, то вы можете пройти его по ссылке.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022