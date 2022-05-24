Сможете ли вы наказать спортсменов за допинг? Попробуйте сделать за ВАДА грязную работу!

Поклонники российского спорта привыкли нещадно критиковать это злое Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Мол, там точно особенно строго наказывают русских, а всем остальным можно всё.
На самом деле, это не совсем так. Антидопинговые службы и иностранцев порой наказывают, и русских оправдывают, и вообще их работу можно называть незавидной, сложной и в каком-то смысле даже грязной.
«Чемпионат» предлагает вам оказаться в кресле того, кто принимает решение – наказать спортсмена или оправдать? Мы собрали для вас 12 реальных дел о нарушении антидопинговых правил, и предлагаем вам правильно решить их исход – предположить, чем они закончились в реальной жизни.
Никогда ещё фраза «казнить нельзя помиловать» не была такой актуальной.
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