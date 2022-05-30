Анастасия Мишина опубликовала фото с отдыха в Италии

Олимпийская чемпионка фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в спортивной паре с Александром Галлямовым, опубликовала фотографии с отдыха в Италии.
Фото: из личного архива Александры Мишиной
Фото: из личного архива Александры Мишиной
21-летняя Мишина – победительница Олимпийских игр 2022 года в командных соревнованиях. В личном же первенстве российский дуэт завоевал бронзу, уступив соотечественникам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, а также китайской паре Хань Цун – Вэньцзин Суй.
Помимо этого, на счету спортсменки золото чемпионата мира 2021 года, состоявшегося в Стокгольме (Швеция), и золото европейского первенства 2022 года, прошедшего в Таллине (Эстония). Мишина и Галлямов являются действующими победителями чемпионата страны, который прошёл с 21 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.
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