Анастасия Мишина опубликовала фото с отдыха в Италии

Олимпийская чемпионка фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в спортивной паре с Александром Галлямовым, опубликовала фотографии с отдыха в Италии.

Фото: из личного архива Александры Мишиной

Фото: из личного архива Александры Мишиной

21-летняя Мишина – победительница Олимпийских игр 2022 года в командных соревнованиях. В личном же первенстве российский дуэт завоевал бронзу, уступив соотечественникам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, а также китайской паре Хань Цун – Вэньцзин Суй.



Помимо этого, на счету спортсменки золото чемпионата мира 2021 года, состоявшегося в Стокгольме (Швеция), и золото европейского первенства 2022 года, прошедшего в Таллине (Эстония). Мишина и Галлямов являются действующими победителями чемпионата страны, который прошёл с 21 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.