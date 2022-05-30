Алексей Ягудин опубликовал шуточное фото с Татьяной Тотьмяниной
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании бывший российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал новый пост в социальных сетях. Спортсмен поделился совместной фотографией со своей женой – чемпионкой Олимпийских игр 2006 года в Турине (Италия) Татьяной Тотьмяниной.
Супружеская чета в настоящий момент отдыхает в Турции.
«В шоке от Босфора #культурныйшокотбосфора», – написал фигурист.
Фото: из личного архива Алексея Ягудина
41-летний Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
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