Журова: если Загитова получит образование, то у неё есть шансы попасть в Госдуму

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о желании фигуристки Алины Загитовой в будущем стать спортивным функционером, так как она уже знает, что нужно российскому спорту.



«Наверное, немного некорректно интерпретированы её слова. Она имела в виду не российский спорт, а российское фигурное катание. Вряд ли Алина знает, что делать с Формулой-1 или футболом. Пока ей нужно повариться в спортивной каше и получить нужные знания.

Почему все сразу видят спортсменов депутатами? Дзюбу, например, в депутаты продвигают. Когда ко мне приходит спортсмен, то я рассказываю ему, что его ждёт. Депутат – это не тот, кто спорт продвигает, это тот, кто общается с избирателями. Депутатам очень непросто коммуницировать с людьми, решать их проблемы, это намного тяжелее, чем просто развивать спорт. Кстати, чтобы развивать спорт, в Госдуме быть необязательно.

В 20 лет Алина в депутаты не пойдёт. В дальнейшем она может выдвигаться в депутаты от Татарстана. Её там поддержат, люди там ей доверяют. Если она получит образование, то у неё есть шансы попасть в Госдуму. У гимнастов, фигуристов и других представителей ранних видов спорта есть фантастическая возможность реализовать себя после спорта. У них уже есть имя, остаётся только получить образование», — приводит слова Журовой «Спорт день за днём».