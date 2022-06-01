Компания Навки намекнула на участие Валиевой в шоу «Аленький цветочек» в Сочи
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Компания Navka Show анонсировала предстоящий ледовый спектакль «Аленький цветочек» в Сочи, поздравив с годовщиной открытия «Сочи Парк».
В ролике приняли участие чемпионы и призёры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также олимпийские чемпионки Алина Загитова и Камила Валиева. Все они были отмечены тегами.
Фото: Соцсети Navka Show
«От всей команды Navka Show желаем вам роста, процветания и успехов. Вот уже восемь лет в нашей стране есть парк аттракционов, в который хочется возвращаться. По сложившейся традиции возвращаемся и мы – с новой сказкой «Аленький цветочек». До скорой встречи!» — говорят фигуристы в ролике.
Шоу будет проходить с 1 июля по 30 сентября по одному разу в неделю.
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