Компания Навки намекнула на участие Валиевой в шоу «Аленький цветочек» в Сочи

Компания Navka Show анонсировала предстоящий ледовый спектакль «Аленький цветочек» в Сочи, поздравив с годовщиной открытия «Сочи Парк».

В ролике приняли участие чемпионы и призёры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также олимпийские чемпионки Алина Загитова и Камила Валиева. Все они были отмечены тегами.

Фото: Соцсети Navka Show

«От всей команды Navka Show желаем вам роста, процветания и успехов. Вот уже восемь лет в нашей стране есть парк аттракционов, в который хочется возвращаться. По сложившейся традиции возвращаемся и мы – с новой сказкой «Аленький цветочек». До скорой встречи!» — говорят фигуристы в ролике.

Шоу будет проходить с 1 июля по 30 сентября по одному разу в неделю.