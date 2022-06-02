«Ну что за буська!» Маргарита Мамун отреагировала на детские фото Евгении Медведевой

Олимпийская чемпионка 2016 года в многоборье, семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Маргарита Мамун оставила комментарий под постом двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой. Ранее Медведева выложила свои детские фотографии и подписала их: «Сегодня отмечается Международный день защиты детей. В своей спортивной карьере я часто получала особую поддержку именно от детей. И эта любовь всегда была взаимна. Наверное, в таком возрасте невозможно быть неискренним. Думаю, тяжело спорить с утверждением, что дети — цветы жизни. От всей души — всех с праздником! Берегите детей и наше будущее!»

«Ну что за буська!» — написала Мамун в комментариях.

Фото: из личного архива евгении медведевой

Фото: из личного архива евгении медведевой

Фото: из личного архива евгении медведевой

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