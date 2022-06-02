«Ну что за буська!» Маргарита Мамун отреагировала на детские фото Евгении Медведевой

Олимпийская чемпионка 2016 года в многоборье, семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Маргарита Мамун оставила комментарий под постом двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой. Ранее Медведева выложила свои детские фотографии и подписала их: «Сегодня отмечается Международный день защиты детей. В своей спортивной карьере я часто получала особую поддержку именно от детей. И эта любовь всегда была взаимна. Наверное, в таком возрасте невозможно быть неискренним. Думаю, тяжело спорить с утверждением, что дети — цветы жизни. От всей души — всех с праздником! Берегите детей и наше будущее!»
«Ну что за буська!» — написала Мамун в комментариях.
Фото: из личного архива евгении медведевой
Фото: из личного архива евгении медведевой
Фото: из личного архива евгении медведевой
Трусова, Кондратюк и Квителашвили исполняют прыжок в Дубае:
- 2 июня 2022
-
09:39
-
08:42
-
08:34
-
08:25
-
08:01
-
00:24
-
00:01
- 1 июня 2022
-
23:50
-
23:32
-
22:05
-
21:35
-
21:27
-
20:31
-
20:05
-
19:57
-
19:25
-
18:00
-
15:31
-
13:07
-
12:15
-
10:08
-
09:33
-
09:02
- 31 мая 2022
-
23:09
-
21:38
-
21:12
-
19:40
-
19:16
-
17:58
-
17:34
-
17:02
-
15:20
-
14:37
-
13:19
-
10:06