Министр спорта России рассказал о расследовании в отношении окружения Камилы Валиевой

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал, как продвигается анонсированное в феврале расследование Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в отношении окружения олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилы Валиевой.

Напомним, на Олимпиаде-2022 в Пекине стало известно, что допинг-тест Валиевой, взятый в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили к личному турниру, где она заняла четвёртое место.

«Расследование ведет Российское антидопинговое агентство в полном соответствии с регламентами Всемирного антидопингового агентства. Точная информация, как только появятся результаты, будет анонсирована. Мы оказываем здесь полное содействие расследованию.

Камила — лицо российского спорта, выдающаяся спортсменка, и мы не ставим под сомнение её спортивные результаты», — приводят слова Матыцина «Известия».

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