Бестемьянова: Скопцова-Алёшин не в тройке лучших пар. Поняли: тратить на это жизнь не надо

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала новость о том, что российские фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин, выступавшие в танцах на льду, завершили спортивную карьеру.
«Мы все хорошо отзываемся о всех наших парах. Они на каком месте были, чтобы попасть в сборную России? Они в лучшую тройку не входят! И в ближайшие несколько лет этого не предвидится. Поэтому Скопцова и Алёшин поняли, что не смогут дотянуться до этих целей, что тратить на это жизнь не нужно. Так что будут дотягиваться до них в других областях.
Это их решение. Могу только уважать его. Конечно, очень жаль. С одной стороны, радостно, что у нас в стране такое количество замечательных фигуристов, с другой, к сожалению, кому-то в этой ситуации приходится выбирать», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Боксёрская тренировка Алины Загитовой:
- 3 июня 2022
-
16:07
-
16:00
-
15:42
-
15:22
-
15:05
-
14:18
-
13:56
-
13:50
-
11:30
-
11:06
-
11:02
-
11:00
-
10:49
-
10:22
-
10:06
-
09:49
-
09:43
-
08:30
- 2 июня 2022
-
21:12
-
20:45
-
19:49
-
18:47
-
16:26
-
16:16
-
13:07
-
12:53
-
09:39
-
08:42
-
08:34
-
08:25
-
08:01
-
00:24
-
00:01
- 1 июня 2022
-
23:50
-
23:32