Бестемьянова: Скопцова-Алёшин не в тройке лучших пар. Поняли: тратить на это жизнь не надо

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала новость о том, что российские фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин, выступавшие в танцах на льду, завершили спортивную карьеру.

«Мы все хорошо отзываемся о всех наших парах. Они на каком месте были, чтобы попасть в сборную России? Они в лучшую тройку не входят! И в ближайшие несколько лет этого не предвидится. Поэтому Скопцова и Алёшин поняли, что не смогут дотянуться до этих целей, что тратить на это жизнь не нужно. Так что будут дотягиваться до них в других областях.

Это их решение. Могу только уважать его. Конечно, очень жаль. С одной стороны, радостно, что у нас в стране такое количество замечательных фигуристов, с другой, к сожалению, кому-то в этой ситуации приходится выбирать», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Новость по теме Жулин о завершении карьеры пары Скопцова—Алёшин: ничего сверхперспективного в них не видел

Боксёрская тренировка Алины Загитовой: