Ирина Роднина: вы что, считаете Юлию Липницкую олимпийской чемпионкой?

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина дала понять, что не считает бывшую российскую фигуристку Юлию Липницкую полноценной олимпийской чемпионкой.
На зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи Липницкая завоевала золотую медаль в командных соревнованиях в составе сборной России. В личном первенстве она заняла лишь шестое место. Тройку призёров составили Аделина Сотникова (Россия), Ким Ён А (Республика Корея) и Мао Асада (Япония).
«Вы что, считаете Юлию Липницкую олимпийской чемпионкой? Вот вы правильно сказали: в командном. А когда Юлия стала выступать в личном турнире, она допустила ошибки.
Командные и индивидуальные титулы — это разные вещи. Мы можем считать их чемпионами, но всё же. Знаете, в Советском Союзе, если ты занимал первое-второе место в индивидуальных дисциплинах, ты получал заслуженного мастера спорта. В командных соревнованиях за второе место такого звания не давали. Это не значит, что они чем-то хуже. Просто это коллективный результат, не твой индивидуальный. Поэтому он чуть менее значимый, чем личный», — цитирует Роднину «Матч ТВ».
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