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Ирина Роднина: вы что, считаете Юлию Липницкую олимпийской чемпионкой?

Ирина Роднина: вы что, считаете Юлию Липницкую олимпийской чемпионкой?
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина дала понять, что не считает бывшую российскую фигуристку Юлию Липницкую полноценной олимпийской чемпионкой.

На зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи Липницкая завоевала золотую медаль в командных соревнованиях в составе сборной России. В личном первенстве она заняла лишь шестое место. Тройку призёров составили Аделина Сотникова (Россия), Ким Ён А (Республика Корея) и Мао Асада (Япония).

«Вы что, считаете Юлию Липницкую олимпийской чемпионкой? Вот вы правильно сказали: в командном. А когда Юлия стала выступать в личном турнире, она допустила ошибки.

Командные и индивидуальные титулы — это разные вещи. Мы можем считать их чемпионами, но всё же. Знаете, в Советском Союзе, если ты занимал первое-второе место в индивидуальных дисциплинах, ты получал заслуженного мастера спорта. В командных соревнованиях за второе место такого звания не давали. Это не значит, что они чем-то хуже. Просто это коллективный результат, не твой индивидуальный. Поэтому он чуть менее значимый, чем личный», — цитирует Роднину «Матч ТВ».

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