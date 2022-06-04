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Тутберидзе показала, как Дэвис и Смолкин тренируются с Евгением Платовым

Тутберидзе показала, как Дэвис и Смолкин тренируются с Евгением Платовым
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе показала тренировку танцевального дуэта Диана Дэвис/Глеб Смолкин под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Платова.

Сама Тутберидзе снимала тренировку спортсменов с трибуны.

В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также Олимпийские игры. На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место. Их неожиданный успех связали с известными родителями. Диана – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, отец Глеба – актёр Борис Смолкин. Тренируются Дэвис и Смолкин в США у Игоря Шпильбанда.

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