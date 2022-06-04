Чемпионка мира среди юниоров из США назвала любимых фигуристок. Среди них две россиянки

Чемпионка мира среди юниоров 2022 года американка Изабо Левито рассказала, что её особенно вдохновляют три фигуристки: серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и чемпионка мира 2022 года Каори Сакамото.

«Одно из моих заветных желаний — это обнять Евгению. Я очень сильно её люблю! Я выросла, наблюдая за ней. Не следила за каждой фигуристкой, так как фигуристкой, которой я уделяла 100% своего внимания и которой была предана, была Евгения Медведева. Я безумно её любила и боготворила.

Кроме того, я люблю Елизавету Туктамышеву. Она императрица! Преклоняюсь перед ней! И ещё я выделяю Каори Сакамото. Мне нравится, как она настраивается на соревнованиях, особенно как она это делала на чемпионате мира перед своей произвольной программой. По её лицу было видно, что она намерена выиграть. Что она собирается чисто откататься и победить на чемпионате», — приводит слова Левито Golden Skate.

Евгения Медведева зажигательно танцует на вечеринке