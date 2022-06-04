Евгения Медведева показала кадры стильной фотосессии в красной шляпе
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева показала кадры новой фотосессии в стильном образе.
22-летняя Медведева позирует в коротком клетчатом пиджаке, накинутом на маленькое чёрное платье. На девушке также надета красная шляпа с большими полями и прозрачные перчатки.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Евгении Медведевой.
После Олимпийских игр – 2018 в Пхёнчхане Медведева уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор Медведева участвует только в ледовых шоу. Также Евгения получает высшее образование и работает на телевидении.
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