Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгения Медведева показала кадры стильной фотосессии в красной шляпе

Евгения Медведева показала кадры стильной фотосессии в красной шляпе
Комментарии

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева показала кадры новой фотосессии в стильном образе.

22-летняя Медведева позирует в коротком клетчатом пиджаке, накинутом на маленькое чёрное платье. На девушке также надета красная шляпа с большими полями и прозрачные перчатки.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Евгении Медведевой.

После Олимпийских игр – 2018 в Пхёнчхане Медведева уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор Медведева участвует только в ледовых шоу. Также Евгения получает высшее образование и работает на телевидении.

«Девочка опускается всё ниже». Откровенный танец Медведевой на вечеринке взорвал интернет «Девочка опускается всё ниже». Откровенный танец Медведевой на вечеринке взорвал интернет
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022