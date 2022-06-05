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Марк Кондратюк вернулся с присяги и встретился с Александрой Трусовой. Фото

Марк Кондратюк вернулся с присяги и встретился с Александрой Трусовой. Фото
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Олимпийский чемпион в командном турнире, российский фигурист Марк Кондратюк вернулся с принятия присяги.

193 новобранца пяти спортивных рот ЦСКА, которые дислоцируются в Самаре, Балашихе, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ватутинках, вчера, 4 июня, приняли присягу на площади Славы в Самаре.

Кондратюк появился на совместной фотографии с серебряным призёром Олимпиады в Пекине Александрой Трусовой. Фото фигуристов опубликовала у себя в социальных сетях тренер Светлана Соколовская.

«Вернулся», – подписала фото Соколовская.

Отметим, также вчера воинскую клятву произнесли фигуристы Денис Ходыкин и Артур Даниелян, конькобежец Степан Чистяков, представитель стрельбы из лука Даниил Косенков, борец Алан Багаев, самбист Владислав Онищенко, гребец Дмитрий Анисимов, биатлонист Кирилл Бажин, пятиборец Матвей Иванов-Куницкий и другие.

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