Яна Рудковская опровергла новость о проблемах Плющенко со здоровьем

Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опровергла новость о его проблемах с сердцем.

Напомним, ранее телеканал НТВ сообщил, что во время модного показа детской одежды в Санкт-Петербурге Плющенко почувствовал себя плохо, пожаловавшись на проблемы с сердцем. После чего ему, не дожидаясь прибытия скорой помощи, было вызвано такси.

«Удивительное рядом и в каждой строчке! Модный показ был не в Питере, а в Москве! 1 июня, а не вчера! Вчера было шоу «Союз чемпионов» Евгения Плющенко в Губкине! Зал провожал чемпиона стоячими овациями. Откатал три раза! Да, дорогие журналисты, ну кризис кризисом, конечно, но мы точно на такси пока не ездим! Это уже прям совсем смешно! Вот так вот разлетаются сплетни и как будто случайно в разгар нашего тура по городам России! Ну вот теперь угадайте с трёх раз, кому это надо??)» – написала Рудковская в социальных сетях.