ISU закрыл допинговые дела россиян на основе данных из московской лаборатории

Юрист Международного союза конькобежцев Михаэль Гайстлингер сообщил на конгрессе организации, что допинговые дела в отношении россиян были закрыты.



«По каждому делу ISU проводил расследование. Итоги были предоставлены Всемирному антидопинговому агентству. Все дела, кроме одного, были закрыты. А одно дело направили в РУСАДА, потому что тестирование проводилось этим агентством.



В результате рассмотрения дела принято решение, что спортсменом были нарушены антидопинговые правила, и последовали санкции. ISU с решением согласился», — сказал юрист на конгрессе, который проходит в Таиланде.

На конгрессе будет рассматриваться спектр вопросов, включая поэтапное повышение возрастного ценза в фигурном катании.