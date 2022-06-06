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ISU закрыл допинговые дела россиян на основе данных из московской лаборатории

ISU закрыл допинговые дела россиян на основе данных из московской лаборатории
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Юрист Международного союза конькобежцев Михаэль Гайстлингер сообщил на конгрессе организации, что допинговые дела в отношении россиян были закрыты.

«По каждому делу ISU проводил расследование. Итоги были предоставлены Всемирному антидопинговому агентству. Все дела, кроме одного, были закрыты. А одно дело направили в РУСАДА, потому что тестирование проводилось этим агентством.

В результате рассмотрения дела принято решение, что спортсменом были нарушены антидопинговые правила, и последовали санкции. ISU с решением согласился», — сказал юрист на конгрессе, который проходит в Таиланде.

На конгрессе будет рассматриваться спектр вопросов, включая поэтапное повышение возрастного ценза в фигурном катании.

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