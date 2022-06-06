Экс-глава Союза конькобежцев отреагировал на допуск российской делегации к конгрессу ISU

Бывший президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал новость о том, что Россию допустили к выборам на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), несмотря на то что Украина выступала за отстранение.
«Это очень хорошая новость, что наших делегатов допустили для участия в конгрессе, разрешили им баллотироваться на те посты, на которые они выдвинуты, а также голосовать на общей повестке дня. Это очень хороший знак. К чему это дальше приведёт, мы увидим в результате работы конгресса.
Конечно, был риск того, что нас могли бы не допустить, потому что голосование было достаточно напряжённым, 55 стран проголосовало против, 48 — за. Поэтому риск был достаточно серьёзным», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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