Никита Кацалапов показал фото с Викторией Синициной после новости о помолвке

Двукратный олимпийский чемпион в командных соревнованиях российский фигурист Никита Кацалапов опубликовал в социальных сетях новую фотографию со своей партнёршей и невестой Викторией Синициной.

Напомним, сегодня, 6 июня, пара официально объявила о помолвке.

Фото: из личного архива Никиты Кацалапова

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Фигуристы также являются победителями мирового первенства 2021 года, состоявшегося в Стокгольме (Швеция), и двукратными чемпионами Европы. Дуэт выступает вместе уже восемь лет и пока не собирается завершать карьеру.

Ранее в интервью Кацалапов признался, что в будущем хотел бы стать постановщиком программ для фигуристов.