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The Skating Lesson: Этери Тутберидзе хочет тренировать в США

The Skating Lesson: Этери Тутберидзе хочет тренировать в США
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Автор страницы The Skating Lesson Дэйв Лис в своей социальной сети сообщил, что заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе хотела бы тренировать в США.

«Она хочет тренировать в США, но это невозможно. У неё слишком много фигуристов, и они не могут их привезти. Она сказала, что хотела бы, если бы была возможность», — написал Лис в своей социальной сети.

Напомним, ранее Лис сообщил, что дочь Этери Тутберидзе, участница Олимпийских игр 2022 года, российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, будет представлять Соединённые Штаты Америки.

В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали на взрослом уровне. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также Олимпиаду. На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.

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