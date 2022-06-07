«Это было ожидаемо». Траньков — о продлении отстранения российских фигуристов

Двукратный олимпийский чемпион и заслуженный тренер России Максим Траньков прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях, проводимых под эгидой организации.

«Мне сложно комментировать такое, потому что я никогда этим не занимался. Задачи функционеров лежат на нашей федерации. Конечно, это печальная новость. Понятно, что это было ожидаемое решение, но надежда всё равно была после того, как нас допустили до голосования. Поддержка маленькая, но была. К сожалению, всё так, как оно есть», – приводит слова Транькова издание «РИА Новости Спорт».

Напомним, отстранение было введено с 1 марта этого года по причине проведения специальной военной операции на Украине и распространено также на спортсменов из Беларуси.