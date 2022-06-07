Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Это было ожидаемо». Траньков — о продлении отстранения российских фигуристов

«Это было ожидаемо». Траньков — о продлении отстранения российских фигуристов
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и заслуженный тренер России Максим Траньков прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях, проводимых под эгидой организации.

«Мне сложно комментировать такое, потому что я никогда этим не занимался. Задачи функционеров лежат на нашей федерации. Конечно, это печальная новость. Понятно, что это было ожидаемое решение, но надежда всё равно была после того, как нас допустили до голосования. Поддержка маленькая, но была. К сожалению, всё так, как оно есть», – приводит слова Транькова издание «РИА Новости Спорт».

Напомним, отстранение было введено с 1 марта этого года по причине проведения специальной военной операции на Украине и распространено также на спортсменов из Беларуси.

Новость по теме
Конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных стартов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022