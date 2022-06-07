Ягудин: поднятие возрастного ценза — барьер для дальнейшего развития фигурного катания

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о принятом ISU решении поэтапно поднять возрастной ценз с 15 до 17 лет.

«Во-первых, я никогда, как вы помните по предыдущим интервью, не поддерживал идею поднятия возрастного ценза, так как, по моему мнению, это стопор, возводимый барьер для дальнейшего развития спорта. Он, безусловно, будет развиваться, но это тормозит развитие. Как это скажется? Да никак не скажется, потому что у нас, как говорят в футболе, длинная скамейка запасных. Эту фразу можно применить и к фигурному катанию. Для нас неважно, какие сейчас изменения происходят во время конгресса. Как правильно сказал Лакерник, надо просто принять и прижиться с этими правилами. Я считаю, что никаких сложностей у наших спортсменов не будет. Мы хороши в любом возрастном цензе. Единственное, что меня больше волнует, как скоро нашим фигуристам разрешат выступать на международной арене. Это вопрос номер один. Видите, какие-то положительные моменты всё-таки произошли. Во время голосования отклонили поправку, чтобы конгресс проходил без наших. Русские — суперталантливая нация. Мы адаптируемся к любым изменениям и сделаем это очень быстро, поскольку эти изменения не сильно ударят по тем спортсменам, которые сейчас выступают. У нас в любой возрастной категории есть чемпионы. Единственный и самый главный вопрос на повестке дня — когда нам разрешат?!» — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.