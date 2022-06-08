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Серебряный призёр ОИ-2014 Мур-Тауэрс завершила карьеру

Серебряный призёр ОИ-2014 Мур-Тауэрс завершила карьеру
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Канадская фигуристка Кирстен Мур-Тауэрс объявила о завершении профессиональной карьеры.

«Хотела бы воспользоваться возможностью, чтобы объявить о своём уходе из фигурного катания. Я благодарна за возможность представлять Канаду на международном уровне в течение 13 лет.

Моя карьера была наполнена мощными взлётами и падениями, она определённо не была идеальной, как и сама я. Надеюсь, меня запомнят как хорошего партнера по команде, который побеждал, показывая класс, и проигрывал с достоинством», – написала Мур-Тауэрс в социальной сети.

Кирстен Мур-Тауэрс выступала в парном катании. В дуэте с Диланом Московичем она становилась серебряным призёром Олимпийских игр в Сочи в 2014 году в командном турнире.

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