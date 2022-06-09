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Марк Кондратюк пришёл поддержать Александру Трусову на турнир по прыжкам в длину в Москве

Марк Кондратюк пришёл поддержать Александру Трусову на турнир по прыжкам в длину в Москве
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Олимпийский чемпион 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Марк Кондратюк пришёл поддержать свою подругу, серебряного призёра Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александру Трусову на Неделю лёгкой атлетики в Москве, передаёт корреспондент «Чемпионата». Сегодня, 9 июня, 17-летняя Трусова выступит в соревнованиях по прыжкам в длину среди юниоров (до 20 лет).

Напомним, сегодня, 9 июня, Трусова примет участие сразу в двух мероприятиях. Помимо прыжков в длину, она примет участие в шоу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Также в шоу выступят Аделина Сотникова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная и другие победители и призёры чемпионатов мира и Олимпийских игр.

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