Трусова рассказала, как отнеслись её тренеры к решению участвовать в прыжках в длину

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова, которая заявилась на юниорский турнир по прыжкам в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве, рассказала о реакции тренеров и поддержке со стороны чемпиона ОИ-2022 в команде Марка Кондратюка. Лучший результат спортсменки — 4,19 м. Его она показала в четвёртой попытке. В первых трёх попытках её результаты — 3,80 и 3,94 и 4,10 м.

«Марк всегда поддерживает. Независимо. Тоже приехал поддержать, посмотреть. Ему интересно, наверное, не знаю.

Все фигуристы спрашивали меня об этом решении, это было такой новостью. Хотя не вижу в этом ничего особенного. Я решила попробовать и рада. Тренеры на тренировке на сборах два раза спрашивали. Не знаю, мы не разговаривали на эту тему. Они знают, что я сюда пришла попробовать», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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Александра Трусова кружится на руках у Алексея Тихонова: