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«Москву тяжелее покорить». Яна Рудковская — о шоу «Союз чемпионов» в столице России

«Москву тяжелее покорить». Яна Рудковская — о шоу «Союз чемпионов» в столице России
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Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала, как прошло ледовое шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Москве.

«Честно говоря, думала, что всё пройдёт как обычно… Я думала, что будет легко, потому что это, по-моему, шестой город нашего тура. Но Москва, как оказалось, самая сложная, самый сложный зал. Регионы практически на три-четыре композиции встают зрители. Например, на Саше (Плющенко) на номере «Встанем!» встали Кемерово, Тула, Губкин, Рязань вчера. Конечно, Москва тяжелее. Москву тяжелее покорить. Но я думаю, что сегодня было потрясающее шоу с точки зрения душевности, оно было по-настоящему семейным. Не было ни одного номера, который попал случайно. В каждом номере была история, связанная с нашим шоу, были спортсменки, которые связаны с нашей академией. Они сейчас в другом месте, но при этом мы их очень любим и поддерживаем. Я считаю, что это очень здорово, что у нас сегодня так всё прошло», — передаёт слова Рудковской корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.

В шоу Плющенко принимают участие Александра Трусова и Алёна Косторная, занимавшиеся в академии в сезоне-2020/2021.

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