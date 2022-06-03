Шоу вместо тренировок. Трусова, Щербакова, Валиева находятся на пороге завершения карьеры?

Трусова, Щербакова и Валиева этим летом станут главными звёздами ледовых шоу. Саше предстоят гастроли с Евгением Плющенко и его «Союзом чемпионов», Ане — выступления в шоу Ильи Авербуха «Чемпионы», а Камиле — исполнение роли Настеньки в спектакле Татьяны Навки «Аленький цветочек». Фигуристки будут наслаждаться славой, полученной благодаря блестящим выступлениям на Олимпиаде в Пекине. Блеск софитов, громкие аплодисменты и восхищение публики — то, чем предстоит насладиться нашим чемпионкам.
Перспективы заманчивые, если бы не одно но: как быть с тренировками? Из-за насыщенного графика в шоу Трусова, Щербакова и Валиева, очевидно, начнут подготовку к новому сезону с опозданием. Если вообще начнут.
А планируют ли вообще Саша, Аня и Камила продолжать карьеру? Или они уже находятся на пороге ухода из спорта?
Трусова едет на гастроли с Плющенко
Начало лета у фигуристов обычно знаменуется сборами, на которых они активно готовятся к новому сезону. Ученики Этери Тутберидзе традиционно проводят их на спортивной базе в подмосковном Новогорске. Но в этом году первую половину июня Александра Трусова будет занята в ледовом шоу Плющенко «Союз чемпионов». Ей предстоит откатать пять шоу, четыре из которых идут подряд. И все в разных городах. Пока гастрольный график Саши на июнь выглядит так:
4 июня — Губкин;
8 июня — Рязань;
9 июня — Москва;
11 июня — Сочи;
12 июня — Краснодар.
Расписание выступлений на первую половину июня кажется очень изматывающим. Не в плане самих выступлений, а в плане постоянных переездов. Очевидно, что полноценных тренировок в этот период у Саши не намечается. Фактически она потеряет две недели подготовки к новому сезону. Да и этими пятью шоу дело, похоже, не ограничится. Уже сейчас в продаже появились билеты на шоу «Союз чемпионов» в Нижнем Новгороде, которое пройдёт 14 июля. На его афише тоже изображена Александра Трусова.
Александра Трусова
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Ранее Яна Рудковская сообщала, что гастрольный тур охватит 15 городов. В трёх команда Плющенко побывала весной, а значит, кроме Губкина, Рязани, Москвы, Сочи, Краснодара и Нижнего Новгорода, Саша может поехать ещё в шесть городов. Когда готовиться к новому сезону — непонятно.
Марафон из 24 выступлений у Щербаковой
Новоиспечённая олимпийская чемпионка Анна Щербакова от подруги по команде не отстаёт. Напротив, вновь опережает Сашу: этим летом она выступит аж в 24 представлениях ледового шоу Ильи Авербуха «Чемпионы». В отличие от Трусовой, Ане не придётся путешествовать по разным городам: все представления пройдут в Сочи. Но возможностей для полноценной подготовки к сезону у неё будет едва ли не меньше, чем у Саши. Гастроли займут месяц: с 8 июля по 8 августа.
Анна Щербакова
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
При этом у Ани довольно сложные взаимоотношения с четверными: восстанавливает после перерыва она их долго. Это мы видели в олимпийском сезоне, когда всю его первую половину она отчаянно боролась с собой на стартах. Помогла максимальная сосредоточенность на тренировках. Но всё равно на Олимпиаде она показала лишь четверной флип, с лутцем рисковать не стала.
Зато рискует снова растерять квады и перейти на упрощённый контент. А вместе с ним начать уступать младшим девочкам, как это было на её первом старте с Майей Хромых в прошлом сезоне. И не факт, что на этот раз Аня выйдет затем в лидеры. С каждым годом этот трюк даётся ей тяжелее.
Валиева разделит роль Настеньки с олимпийскими чемпионками
Камила Валиева этим летом тоже будет сильно занята. У неё намечается дебют в ледовой сказке Татьяны Навки «Аленький цветочек». Она исполнит в нём главную роль (Настеньку), которую разделит с ещё двумя олимпийскими чемпионками — Алиной Загитовой и Викторией Синициной. Показ «Аленького цветочка» растянется на целых три месяца: с 1 июля по 30 сентября. Такой график крайне разочаровывает тех, кто ждёт Камилу на соревнованиях, ибо на время выступлений в сказке ей, вероятно, придётся поставить спорт на паузу.
Хотя Навка уверяет, что ледовое шоу не помешает 16-летней звезде Тутберидзе тренироваться.
«Безусловно, участие Камилы в нашем шоу согласовано с её тренерами. Её выступления будут встраиваться в график её подготовки к соревнованиям нового сезона», — рассказала Навка «РИА Новости Спорт».
Синицина, Навка и Валиева
Фото: Фото из соцсетей
Есть надежда, что Камила будет исполнять роль Настеньки, например, только в июле, и тогда участие в шоу не нанесёт ущерб её спортивной карьере. Но не нужно строить иллюзий. Как и в случае с Щербаковой, потеря месяца ощутимо скажется на подготовке к сезону. Тем более ей предстоит выучить хореографию для роли и поработать над вхождением в образ. Когда она будет это делать? Очевидно, в июне. А могла бы, например, изучать новые четверные прыжки.
Но пока мы видим сценарий Алины Загитовой. За минусом того, что Камила не успела собрать все титулы и прошла всего через один взрослый сезон. Не хотелось бы такого скоропостижного завершения карьеры для невероятно талантливой фигуристки. Она же в самом начале своего спортивного пути!
Трусова, Щербакова и Валиева на пороге завершения карьеры?
Понятно, что следующий сезон для наших фигуристов будет специфичным, но терять форму Камиле, Ане и Саше нельзя, если они планируют продолжать карьеру и выигрывать. Это кажется, что им всё нипочём: самые сильные девочки, они легко совместят и выступления, и подготовку к сезону. А по факту их сложнейший прыжковый контент требует постоянного внимания, а его успешное выполнение достигается за счёт полноценных регулярных тренировок, а не прыжков на гастролях. К тому же весь май фигуристки в основном отдыхали. Не пора ли начать готовиться к стартам и накатывать новые программы (которые нужно ещё и поставить)?
Трусова, Щербакова и Валиева на чемпионате России
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Увы, вместо этого они будут развлекать публику. Не будь в их контенте обилия ультра-си, вопрос не стоял бы так остро. Но контент Саши, Ани и Камилы значительно отличается от контента большинства фигуристок. Да и в принципе у девочек из группы Тутберидзе программы всегда на порядок сложнее, чем у воспитанниц других школ. Поэтому подготовка к сезону для них важнее и серьёзнее. Быстро войти в форму для выкатывания программ почти невозможно.
Евгения Медведева и Алина Загитова уже проходили через это. Стоит ли напоминать об их неудачах в сезоне-2019/2020, когда они пытались совместить выступления в новогодних сказках с соревнованиями? Алина так готовилась к дебюту в «Спящей красавице», что не доехала до чемпионата России. Евгения Медведева доехала, но шоу затянули в конце концов и её.
Возможно, что и спортивный «век» Трусовой, Щербаковой и Валиевой подходит к завершению. Когда фигуристки такого уровня решают посвятить лето шоу, поводов для оптимизма не наблюдается. Но всё логично. Награды и слава у них есть — время монетизировать успехи.
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