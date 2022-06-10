Новый президент ISU высказался о допинг-деле Камилы Валиевой

Представитель Южной Кореи Чэ Ёл Ким, который стал президентом Международного союза конькобежцев (ISU) в результате прошедшего голосования на очередном съезде конгресса в Пхукете, высказался о ситуации с олимпийской чемпионкой 2022 года в командных соревнованиях Камилой Валиевой.
Напомним, на Олимпиаде-2022 в Пекине стало известно, что допинг-тест Валиевой, взятый в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили к личному турниру, где она заняла четвёртое место. Вскоре после этого было анонсировано расследование Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в отношении окружения Валиевой.
«Дело не завершено, оно в процессе. Мы не вовлечены в это. Проба «Б»? Нет, мы не получали информацию. Мы сделаем объявление, как получим данные», — сказал Чэ Ёл Ким на пресс-конференции.
Прокат четырёхлетней Камилы Валиевой:
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