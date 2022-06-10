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Шоу Плющенко «Союз чемпионов» получило грант от Президентского фонда культурных инициатив

Шоу Плющенко «Союз чемпионов» получило грант от Президентского фонда культурных инициатив
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Ледовое шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Союз чемпионов» получило грант в 50,51 млн рублей от Президентского фонда культурных инициатив. В графе «Тип проекта» указано: «Поддержка коллективов и деятелей культуры, ставших объектами санкционного давления за свой патриотизм и преданность стране».

Цель проекта — организация и проведение ледового шоу «Союз чемпионов» с привлечением более 20 000 зрителей в семи городах России. Среди них Кемерово, Рязань, Краснодар, Сочи, Губкин, Москва и Нижний Новгород.

«В данном шоу все танцевальные композиции исполняются спортсменами под патриотические песни и музыку русских композиторов, что становится дополнительным стимулом развития патриотизма среди зрителей проекта. Каждое шоу состоит из двух частей: первая часть – выступление спортсменов под музыку русских композиторов (Чайковский, Мусоргский, Римский-Корсаков и другие), вторая часть — под частично живое исполнение песен артистов российской эстрады. Одним из ключевых номеров шоу будет выступление Евгения Плющенко под песню «Россия, Россиюшка», — говорится в обосновании актуальности и общественной значимости проекта.

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