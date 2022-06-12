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Иван Букин заявил о желании принять участие в турнире по лёгкой атлетике

Иван Букин заявил о желании принять участие в турнире по лёгкой атлетике
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Российский фигурист Иван Букин, выступающий в соревнованиях танцевальных дуэтов с Александрой Степановой, признался, что не отказался бы от участия в соревнования по лёгкой атлетике.

«Если меня позовут, поучаствовал бы в таком мероприятии, почему нет. Побегал бы 100 м, мне нравится. Попробовал бы прыжки с шестом, интересно, как ребята туда залетают», — приводит слова Букина ТАСС.

Ранее в соревнованиях по прыжкам в длину в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве приняла участие серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в одиночном фигурном катании Александра Трусова. В возрастной категории до 20 лет она заняла шестое место. Лучший результат она показала в четвёртой попытке — 4,19 метра.

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