Иван Букин заявил о желании принять участие в турнире по лёгкой атлетике
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Российский фигурист Иван Букин, выступающий в соревнованиях танцевальных дуэтов с Александрой Степановой, признался, что не отказался бы от участия в соревнования по лёгкой атлетике.
«Если меня позовут, поучаствовал бы в таком мероприятии, почему нет. Побегал бы 100 м, мне нравится. Попробовал бы прыжки с шестом, интересно, как ребята туда залетают», — приводит слова Букина ТАСС.
Ранее в соревнованиях по прыжкам в длину в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве приняла участие серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в одиночном фигурном катании Александра Трусова. В возрастной категории до 20 лет она заняла шестое место. Лучший результат она показала в четвёртой попытке — 4,19 метра.
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