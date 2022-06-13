Татьяна Тарасова показала, как выступала в 1965 году, когда ей было 18 лет. Фото

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выложила архивное фото в своих социальных сетях. На снимке, сделанном на чемпионате Европы 1965 года, Тарасова выступает со своим тогдашним партнёром Георгием Проскуриным.

«В этот день родился мой партнёр, прекрасный фигурист Георгий Проскурин. Всегда помню… На фото мы выступаем на чемпионате Европы 1965 г.» — подписала она фотографию.

Фото: из личного архива татьяны тарасовой

Пара Тарасова — Проскурин заняла шестое место на турнире, который проходил в Москве. Победу одержали Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Вторыми стали швейцарцы Герда Йонер и Рюди Йонер. Замкнули тройку Татьяна Жук и Александр Горелик.

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