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«Подпишите фото». Алина Загитова показала свежий снимок с Анной Щербаковой

«Подпишите фото». Алина Загитова показала свежий снимок с Анной Щербаковой
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова опубликовала новую фотографию в своём телеграм-канале. На снимке Загитова сидит рядом с чемпионкой Олимпиады-2022 в том же виде Анной Щербаковой. Щербакова держит в руках телефон, на экране которого — ещё одна российская фигуристка Дарья Усачёва.

«Подпишите фото», — подписала снимок Загитова.

Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Алины Загитовой.

За карьеру Загитова завоевала все возможные титулы в одиночном фигурном катании: она чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр, победительница финала Гран-при. Алина приостановила карьеру в декабре 2019 года.

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