«Подпишите фото». Алина Загитова показала свежий снимок с Анной Щербаковой

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова опубликовала новую фотографию в своём телеграм-канале. На снимке Загитова сидит рядом с чемпионкой Олимпиады-2022 в том же виде Анной Щербаковой. Щербакова держит в руках телефон, на экране которого — ещё одна российская фигуристка Дарья Усачёва.

«Подпишите фото», — подписала снимок Загитова.

Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Алины Загитовой.

За карьеру Загитова завоевала все возможные титулы в одиночном фигурном катании: она чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр, победительница финала Гран-при. Алина приостановила карьеру в декабре 2019 года.

ISU объявил о повышении возрастного ценза в фигурном катании: