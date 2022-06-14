Александре Трусовой подарили большую мягкую ракету. Фото

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова опубликовала новую запись в своём телеграм-канале. Спортсменка показала необычный подарок от поклонников. Трусовой подарили большую мягкую игрушку в виде ракеты. Напомним, прозвище Александры — Русская Ракета.
«Спасибо!» — подписала она фотографии.
Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Александры Трусовой.
Ранее в июне Трусова дебютировала в прыжках в длину. Фигуристка выступила в соревнованиях юниоров (U20) на Неделе лёгкой атлетики в Москве. С результатом 4,19 метра она выполнила норматив второго юношеского разряда. В группе поддержки спортсменки был её молодой человек, олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк. В тот же день, 9 июня, Александра выступила в ледовом шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов».
ISU объявил о повышении возрастного ценза в фигурном катании:
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