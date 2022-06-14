Михаил Коляда — о продолжении карьеры: убеждён, что не достиг своего потолка

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в команде, призёр чемпионатов мира и Европы 27-летний российский фигурист Михаил Коляда рассказал, почему решил продолжить карьеру, оставшись ещё на один олимпийский цикл.
«Я подумал: пока есть здоровье, желание и мотивация, надо кататься, потому что тренировать я успею всегда и нужно использовать то, что есть сейчас. У меня есть потенциал, и я хочу его реализовать. Убеждён, что не достиг своего потолка.
Просто с годами я стал по-другому смотреть на соревнования, подготовку к ним, тренировки. Не так, как когда мне было 15 лет. И тренеры меня очень поддерживают. Федерация. Александр Георгиевич Горшков и Александр Ильич Коган звонили, говорили: «Всё получится, мы верим в тебя, и если будут вопросы – сразу звони».
Единственное, что меня немного напрягало, – это фраза Алексея Николаевича Мишина, который в каждом интервью повторял, что наш проект рассчитан на два года. Возможно, я воспринимал его слова слишком буквально. В конце сезона мы пообщались, всё обсудили. И я выбросил этот «пунктик» из головы», — приводит слова Коляды пресс-служба ФФККР.
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