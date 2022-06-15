Анна Щербакова сообщила результаты ЕГЭ по русскому языку

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, как сдала единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку.
«Всем привет. Хочу поделиться с вами своей небольшой радостью. Сегодня мне пришли результаты ЕГЭ по русскому. Я написала на 91 балл. И сочинение на максимальный балл. Так что с таким прекрасным настроением пойду на тренировку», — рассказала Щербакова в видео, выложенном в её социальных сетях.
Щербакова – олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании. Годом ранее она выиграла два чемпионата мира – личный и командный. Анна – трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021), двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (2020, 2022), серебряный призёр финала Гран-при (2019). Фигуристка занимается в группе Этери Тутберидзе.
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