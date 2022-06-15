Тарасова: спросите у выдающегося тренера Самоделкиной, почему она не в составе сборной
Поделиться
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала то, что российская фигуристка Софья Самоделкина не попала в состав сборной России на сезон-2022/2023. Ранее тренер Светлана Соколовская сообщила, что приняла в свою группу Самоделкину, которая до этого занималась у Сергея Давыдова.
«Почему я должна быть удивлена составу сборной России на следующий сезон? Всё справедливо. Что касается невключения Самоделкиной, то у неё выдающийся тренер, позвоните ему и спросите, почему его ученица не попала в состав», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, ранее стал известен полный состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2022/2023.
Алина Загитова обратилась к ненавистникам:
Комментарии
- 15 июня 2022
-
16:16
-
16:12
-
15:44
-
15:41
-
15:25
-
15:22
-
09:43
-
07:39
-
00:41
- 14 июня 2022
-
23:39
-
22:31
-
21:28
-
20:32
-
18:39
-
18:15
-
17:45
-
17:24
-
16:35
-
15:41
-
11:00
-
09:16
-
08:27
-
08:23
-
00:14
- 13 июня 2022
-
18:19
-
16:44
-
15:51
-
15:39
-
09:45
-
09:33
-
09:01
- 12 июня 2022
-
22:18
-
20:20
-
20:19
-
14:53
Партнерский контент