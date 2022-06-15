Тарасова: спросите у выдающегося тренера Самоделкиной, почему она не в составе сборной

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала то, что российская фигуристка Софья Самоделкина не попала в состав сборной России на сезон-2022/2023. Ранее тренер Светлана Соколовская сообщила, что приняла в свою группу Самоделкину, которая до этого занималась у Сергея Давыдова.

«Почему я должна быть удивлена составу сборной России на следующий сезон? Всё справедливо. Что касается невключения Самоделкиной, то у неё выдающийся тренер, позвоните ему и спросите, почему его ученица не попала в состав», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, ранее стал известен полный состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2022/2023.

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